Випуск новин за 12:00: Незаконні вибори на Донбасі. Протести щодо повернення світла у Києві
У випуску новин за 31 жовтня станом на 12:00 – так звані вибори на Донбасі незаконні і суперечать Мінським домовленостям, таку заяву зробила вісімка держав у підсумку засідання Ради безпеки ООН. У Києві лівий берег став у заторах, протестувальники перекрили Харківське шосе і вимагають повернути у їхні домівки світло, яке вимкнули ще напередодні.
Також у випуску:
У Києві поліцейські наїхали на чоловіка, який пограбував перехожого, порушник перестрибнув через паркан і буквально влетів на капот авто.
300 елітних автівок згоріли в Італії в масштабній пожежі, яка виникла в порту Савона.
У Львові презентували кінофільм для незрячих.
Джерело: 24 канал
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