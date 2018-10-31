Випуск новин за 12:00: Незаконні вибори на Донбасі. Протести щодо повернення світла у Києві

У випуску новин за 31 жовтня станом на 12:00 – так звані вибори на Донбасі незаконні і суперечать Мінським домовленостям, таку заяву зробила вісімка держав у підсумку засідання Ради безпеки ООН. У Києві лівий берег став у заторах, протестувальники перекрили Харківське шосе і вимагають повернути у їхні домівки світло, яке вимкнули ще напередодні.

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