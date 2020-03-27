Випуск новин за 12:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Умови для нової програми МВФ
У випуску новин за 27 березня станом на 12:00 – в Україні зафіксували 62 нових випадки захворювання на коронавірус. Станом на зараз смертоносну недугу підхопили вже 218 українців. У МВФ назвали умови для затвердження нової програми. Спершу - "антиколомойський" закон та ринок землі.
Також у випуску:
В евакуйованого з Риги українця виявили коронавірус.
За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Кількість хворих на коронавірус у світі перевищує 500 тисяч.
У Китаї закривають кордони для іноземців.
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