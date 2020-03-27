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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      Випуск новин за 12:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Умови для нової програми МВФ

      Випуск новин -

      У випуску новин за 27 березня станом на 12:00 – в Україні зафіксували 62 нових випадки захворювання на коронавірус. Станом на зараз смертоносну недугу підхопили вже 218 українців. У МВФ назвали умови для затвердження нової програми. Спершу - "антиколомойський" закон та ринок землі.

      Також у випуску:

      В евакуйованого з Риги українця виявили коронавірус.

      За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

      Кількість хворих на коронавірус у світі перевищує 500 тисяч.

      У Китаї закривають кордони для іноземців.

       

       

      Теги: Випуск новин
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