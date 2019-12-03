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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 12:00: Нові деталі у справі замаху на Соболєва. Черговий касетний скандал

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 грудня станом на 12:00 – ймовірним вбивцям трирічного сина нардепа В'ячеслава Соболєва вручили підозру у замовному вбивстві. Двох чоловіків, яким ще немає і 20 років, затримали вчора в ході спецоперації. Телеграм-канал "Трубу прорвало" оприлюднив нову порцію компромату на голову Держбюро розслідувань Романа Трубу.

      Також у випуску:

      Уряд готується до розгляду законопроєкту про перезавантаження ДБР та звільнення Романа Труби.

      Українського мільярдера, екснардепа кількох скликань Костянтина Живаго оголошено в міжнародний розшук. 

      Адвокати Андрія Садового подали апеляцію. 

      У Лондоні стартує зустріч НАТО. Генсек Єнс Столтенберг повідомив, що на саміті порушать питання щодо ситуації в Україні.

       

       

       

      Касетний скандал у ДБР: головне про нові записи з кабінету Труби
      сьогодні
      8180
      Теги: Випуск новин Замах на Соболєва Касетний скандал Роман Труба Державне бюро розслідувань
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