Випуск новин за 12:00: Нові деталі у справі замаху на Соболєва. Черговий касетний скандал

У випуску новин за 3 грудня станом на 12:00 – ймовірним вбивцям трирічного сина нардепа В'ячеслава Соболєва вручили підозру у замовному вбивстві. Двох чоловіків, яким ще немає і 20 років, затримали вчора в ході спецоперації. Телеграм-канал "Трубу прорвало" оприлюднив нову порцію компромату на голову Держбюро розслідувань Романа Трубу.

Також у випуску: Уряд готується до розгляду законопроєкту про перезавантаження ДБР та звільнення Романа Труби. Українського мільярдера, екснардепа кількох скликань Костянтина Живаго оголошено в міжнародний розшук. Адвокати Андрія Садового подали апеляцію. У Лондоні стартує зустріч НАТО. Генсек Єнс Столтенберг повідомив, що на саміті порушать питання щодо ситуації в Україні.