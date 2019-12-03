Випуск новин за 12:00: Нові деталі у справі замаху на Соболєва. Черговий касетний скандал
У випуску новин за 3 грудня станом на 12:00 – ймовірним вбивцям трирічного сина нардепа В'ячеслава Соболєва вручили підозру у замовному вбивстві. Двох чоловіків, яким ще немає і 20 років, затримали вчора в ході спецоперації. Телеграм-канал "Трубу прорвало" оприлюднив нову порцію компромату на голову Держбюро розслідувань Романа Трубу.
Також у випуску:
Уряд готується до розгляду законопроєкту про перезавантаження ДБР та звільнення Романа Труби.
Українського мільярдера, екснардепа кількох скликань Костянтина Живаго оголошено в міжнародний розшук.
Адвокати Андрія Садового подали апеляцію.
У Лондоні стартує зустріч НАТО. Генсек Єнс Столтенберг повідомив, що на саміті порушать питання щодо ситуації в Україні.