Випуск новин за 12:00: Новий голова Житомирщини. Масштабні навчання в Грузії "Спритний дух-2019"
У випуску новин за 12 серпня станом на 12:00 – Житомирщина має нового голову. Володимир Зеленський особисто приїхав представити Віталія Бунечко. Українські морські піхотинці взяли участь у масштабних навчаннях в Грузії "Спритний дух-2019".
Також у випуску:
В ГПУ чекають на допит Валерію Гонтареву та Олексія Філатова.
Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших армійців.
Порошенко вдруге з'явився на допит в Державне бюро розслідувань.
Джерело: 24 канал
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