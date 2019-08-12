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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 12:00: Новий голова Житомирщини. Масштабні навчання в Грузії "Спритний дух-2019"

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 серпня станом на 12:00 – Житомирщина має нового голову. Володимир Зеленський особисто приїхав представити Віталія Бунечко. Українські морські піхотинці взяли участь у масштабних навчаннях в Грузії "Спритний дух-2019".

      Також у випуску:

      В ГПУ чекають на допит Валерію Гонтареву та Олексія Філатова.

      Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших армійців.

      Порошенко вдруге з'явився на допит в Державне бюро розслідувань.

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      Теги: Випуск новин Новини Житомира Володимир Зеленський Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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