Випуск новин за 12:00: Обмін полоненими. Нестабільна ситуація на Сході країни

У випуску новин за 20 грудня станом на 12:00 – у Мінську сьогодні, 20 грудня, вирішують долю полонених українців. Тристороння контактна група зібралася на останнє в цьому році засідання. Знову втрати на Сході. Двоє наших військових загинули, ще 5 поранені, і один боєць отримав бойову травму.

Також у випуску: Минулої доби в Україні через негоду сталося близько 1500 аварій. Вчора Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Вчора, 19 грудня, в столиці України відкрили головну ялинку країни.

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