Випуск новин за 12:00: Обмін полоненими. Нестабільна ситуація на Сході країни
Випуск новин 13:11, сьогодні 117 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 грудня станом на 12:00 – у Мінську сьогодні, 20 грудня, вирішують долю полонених українців. Тристороння контактна група зібралася на останнє в цьому році засідання. Знову втрати на Сході. Двоє наших військових загинули, ще 5 поранені, і один боєць отримав бойову травму.
Також у випуску:
Минулої доби в Україні через негоду сталося близько 1500 аварій.
Вчора Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму.
Вчора, 19 грудня, в столиці України відкрили головну ялинку країни.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Порошенко зробив нову заяву щодо російських соцмереж в Україні7 вересня , 12:02
Навіть Сбербанк Росії не визнає анексію Криму: Собчак у тільнику різко відповіла Поклонській25 жовтня , 18:09
Захарченко хоче влаштувати у "ДНР" голодомор: з'явилась резонансна заява13 листопада , 15:41
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46