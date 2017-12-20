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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Обмін полоненими. Нестабільна ситуація на Сході країни

Випуск новин 13:11, сьогодні 117 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 грудня станом на 12:00 – у Мінську сьогодні, 20 грудня, вирішують долю полонених українців. Тристороння контактна група зібралася на останнє в цьому році засідання. Знову втрати на Сході. Двоє наших військових загинули, ще 5 поранені, і один боєць отримав бойову травму.

Також у випуску:

Минулої доби в Україні через негоду сталося близько 1500 аварій.

Вчора Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму.

Вчора, 19 грудня, в столиці України відкрили головну ялинку країни.

Теги: Війна на Донбасі Новини Києва Аварії та ДТП АТО Випуск новин Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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