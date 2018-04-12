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Випуск новин за 12:00: Обшук офісу Укрзалізниці. Безпековий форум

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У випуску новин за 12 квітня станом на 12:00 – в офісі Укрзалізниці співробітники Генпрокуратури проводять слідчі дії в справі про зловживання на підприємстві. У Києва вже в одинадцяте зібрався Безпековий форум, на котрому розглядають економічні питання, на ньому чекають чиновників оборонних відомств США, представників з Литви, Молдови, Польщі, Чехії і Японії.

Також у випуску:

На Вінничині загинула дитина.

Урядові війська Асада взяли під контроль Думу.

Чинний голова Азербайджану перемагає на виборах президента.

Теги: Укрзалізниця Новини Києва Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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