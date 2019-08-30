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      Випуск новин за 12:00: Обшуки на Суспільному. Дні жалоби в Дрогобичі

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 серпня станом на 12:00 – Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України". В Дрогобичі, що на Львівщині – жалоба. В місті сьогодні ховають шестеро загиблих під завалами багатоповерхівки.

      Також у випуску: 

      Обміну полоненими не відбулося. В Офісі Президента закликали не поширювати фейки про звільнення полонених.

      Родичі та журналісти продовжують чекати військовополонених в Жулянах.

      З початку доби у штабі ООС нарахували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат.

      Чим запам'яталось перше засідання Верховної Ради України 9 скликання.

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      Теги: Суспільне Телебачення Новини України Випуск новин Обвал будинку в Дрогобичі Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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