Випуск новин за 12:00: Обшуки на Суспільному. Дні жалоби в Дрогобичі

У випуску новин за 30 серпня станом на 12:00 – Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України". В Дрогобичі, що на Львівщині – жалоба. В місті сьогодні ховають шестеро загиблих під завалами багатоповерхівки.

Також у випуску: Обміну полоненими не відбулося. В Офісі Президента закликали не поширювати фейки про звільнення полонених. Родичі та журналісти продовжують чекати військовополонених в Жулянах. З початку доби у штабі ООС нарахували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат. Чим запам'яталось перше засідання Верховної Ради України 9 скликання.

Джерело: 24 канал