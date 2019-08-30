Випуск новин за 12:00: Обшуки на Суспільному. Дні жалоби в Дрогобичі
У випуску новин за 30 серпня станом на 12:00 – Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України". В Дрогобичі, що на Львівщині – жалоба. В місті сьогодні ховають шестеро загиблих під завалами багатоповерхівки.
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Джерело: 24 канал
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