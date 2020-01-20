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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Випуск новин за 12:00: Обшуки у справі вбивства Гандзюк. Потужні пилові бурі в Австралії

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 12:00 – Генпрокуратура та СБУ проводять спецоперацію з обшуками у ймовірних замовників убивства Катерини Гандзюк. Відбуваються вони у Херсоні й кількох населених пунктах області. Австралію, яка протягом останніх місяців потерпає від пожеж, тепер накрили ще й пилові бурі. Через сильні вітри та грози шари червоного пилу накрили міста та селища.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Австралія Стихійні лиха Справа Катерини Гандзюк
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