Випуск новин за 12:00: Обшуки у справі вбивства Гандзюк. Потужні пилові бурі в Австралії

У випуску новин за 20 січня станом на 12:00 – Генпрокуратура та СБУ проводять спецоперацію з обшуками у ймовірних замовників убивства Катерини Гандзюк. Відбуваються вони у Херсоні й кількох населених пунктах області. Австралію, яка протягом останніх місяців потерпає від пожеж, тепер накрили ще й пилові бурі. Через сильні вітри та грози шари червоного пилу накрили міста та селища.

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