Випуск новин за 12:00: Одеса без води. Нормандський формат без Путіна

У випуску новин за 10 травня станом на 12:00 – півмільйона мешканців Одеси залишились без води. Водопостачання відключили на наступні 2 дні у Приморському, Малинівському та Київському районах міста. Сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель у німецькому Ааахені. Володимира Путіна на зустрічі не буде.

Також у випуску: За минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень. У Києві дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху. Трагедія сталася цієї ночі в недобудованому будинку на проспекті Перемоги у Києві. 9 липня відбудеться саміт Україна – ЄС. Автомобіль провалився під землю у центрі Києва.