Випуск новин за 12:00: Одеса без води. Нормандський формат без Путіна
У випуску новин за 10 травня станом на 12:00 – півмільйона мешканців Одеси залишились без води. Водопостачання відключили на наступні 2 дні у Приморському, Малинівському та Київському районах міста. Сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель у німецькому Ааахені. Володимира Путіна на зустрічі не буде.
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Джерело: 24 Канал
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