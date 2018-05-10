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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 12:00: Одеса без води. Нормандський формат без Путіна

Випуск новин 139 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 травня станом на 12:00 – півмільйона мешканців Одеси залишились без води. Водопостачання відключили на наступні 2 дні у Приморському, Малинівському та Київському районах міста. Сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель у німецькому Ааахені. Володимира Путіна на зустрічі не буде.

Також у випуску:

За минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень.

У Києві дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху. Трагедія сталася цієї ночі в недобудованому будинку на проспекті Перемоги у Києві.

9 липня відбудеться саміт Україна – ЄС.

Автомобіль провалився під землю у центрі Києва.

 

Теги: Випуск новин Новини Одеси Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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