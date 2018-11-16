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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 12:00: Опалення у Смілі. Похорон Андрія Пушкаря

      Випуск новин 74 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 12:00 – у будинки на Черкащині, після тривалих мітингів та акцій протесту, нарешті повернули тепло. Вже запустили дев'ять із двадцяти котелень. На Рівненщині прощаються зі світовим чемпіоном з армреслінгу Андрієм Пушкарем. Він загинув 14 листопада у ДТП, що сталася на трасі Київ – Чоп.

      Також у випуску:

      У Празі понад 1000 людей вийшли на протест з вимогою відправити прем'єр-міністра Чехії у відставку.

      Екс-очільнику Державної фіскальної служби оголосили підозру у незаконному збагаченні. 

      Кількість загиблих внаслідок найбільшої пожежі в історії Каліфорнії збільшилась до 66 людей.

      Теги: Новини України Випуск новин опалювальний сезон протести Новини Черкас Рівне
      Джерело: 24 канал
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