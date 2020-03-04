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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      Випуск новин за 12:00: Перестановки в Кабміні. Масштабна ДТП під Києвом

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 березня станом на 12:00 – у Верховній Раді сьогодні відбудеться позачергове засідання на прохання президента Володимира Зеленського. Нардепи візьмуться за зміну прем'єра і перестановки в Кабміні. Зокрема, розглянуть питання відставки деяких міністрів. На Одеській трасі під Києвом на відстані 100 метрів потрапили в аварію одразу 10 авто, є потерпілі. ДТП трапилось через туман.

      Також у випуску:

      В Ірані на коронавірус захворіли 80% парламентарів.

      За добу на передовій загинув 1 військовий, ще 5 – поранені.

      Потужний торнадо вдарив по штату Тенессі у США. Загинули щонайменше 25 людей.

      7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
      сьогодні
      Теги: Відставка уряду Гончарука Верховна Рада Новини Києва Аварії та ДТП Випуск новин
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