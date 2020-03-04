Випуск новин за 12:00: Перестановки в Кабміні. Масштабна ДТП під Києвом
У випуску новин за 4 березня станом на 12:00 – у Верховній Раді сьогодні відбудеться позачергове засідання на прохання президента Володимира Зеленського. Нардепи візьмуться за зміну прем'єра і перестановки в Кабміні. Зокрема, розглянуть питання відставки деяких міністрів. На Одеській трасі під Києвом на відстані 100 метрів потрапили в аварію одразу 10 авто, є потерпілі. ДТП трапилось через туман.
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