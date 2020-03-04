Випуск новин за 12:00: Перестановки в Кабміні. Масштабна ДТП під Києвом

У випуску новин за 4 березня станом на 12:00 – у Верховній Раді сьогодні відбудеться позачергове засідання на прохання президента Володимира Зеленського. Нардепи візьмуться за зміну прем'єра і перестановки в Кабміні. Зокрема, розглянуть питання відставки деяких міністрів. На Одеській трасі під Києвом на відстані 100 метрів потрапили в аварію одразу 10 авто, є потерпілі. ДТП трапилось через туман.

Також у випуску: В Ірані на коронавірус захворіли 80% парламентарів. За добу на передовій загинув 1 військовий, ще 5 – поранені. Потужний торнадо вдарив по штату Тенессі у США. Загинули щонайменше 25 людей.