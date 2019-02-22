Випуск новин за 12:00: Перша успішна посадка на астероїд. Родинний архів Франка

У випуску новин за 22 лютого станом на 12:00 – японський зонд Хаябуса-2 здійснив першу успішну посадку на астероїд, маневрував він самостійно, із Землі ним ніхто не керував. Племінник Івана Франка Василь привіз із США у Нагуєвичі унікальні рукописи, особисті речі та світлини письменника.

Також у випуску: На фронті троє наших військових отримали поранення через обстріли бойовиків, загалом російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. На Хрещатику перекинулася фура з цеглою.