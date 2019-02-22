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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Перша успішна посадка на астероїд. Родинний архів Франка

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 лютого станом на 12:00 – японський зонд Хаябуса-2 здійснив першу успішну посадку на астероїд, маневрував він самостійно, із Землі ним ніхто не керував. Племінник Івана Франка Василь привіз із США у Нагуєвичі унікальні рукописи, особисті речі та світлини письменника.

      Також у випуску: 

      На фронті троє наших військових отримали поранення через обстріли бойовиків, загалом російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

      На Хрещатику перекинулася фура з цеглою.

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      Теги: Випуск новин Космос Астероїд Японія Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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