Випуск новин за 12:00: Перші підсумки голосування. Трагедія в Шрі-Ланці

У випуску новин за 21 квітня станом на 12:00 – журналісти 24 каналу розповіли про перші підсумки голосування, як працюють виборчі дільниці та коли почнуть надходити перші дані про явку виборців. У Шрі-Ланці внаслідок вибухів загинуло понад півтори сотні людей. Наразі жодне з терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальності за напади.

Також у випуску: Штаби кандидатів у президенти розпочали свою роботу. Обидва кандидати здійснили волевиявлення.

Джерело: 24 канал