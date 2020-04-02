Випуск новин за 12:00: Перший випадок COVID-19 в ЗСУ. Пожежа на Одещині

У випуску новин за 2 квітня станом на 12:00 – на території Нижньодністровського національного природного парку в Одесі вже добу триває велика пожежа. Загасити полум'я пожежники не можуть, бо немає під'їзних шляхів до осередків загоряння. Підтвердили перший випадок захворювання на COVID-19 серед військових. Недугу виявили у лікарки Хмельницького військового шпиталю.

Також у випуску:

На Донбасі загострюється ситуація. Російські найманці з артилерії калібру 152 та 122 міліметри інтенсивно гатили по позиціях українських армійців.

Співробітники СБУ навідалися з обшуками до приватної клініки, яка приховала 3 випадки захворювання на коронавірус у своїх клієнтів.

Жителі Монастириського району звернулися до Володимира Зеленського через ситуацію з коронавірусом.