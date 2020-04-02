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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 12:00: Перший випадок COVID-19 в ЗСУ. Пожежа на Одещині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 2 квітня станом на 12:00 – на території Нижньодністровського національного природного парку в Одесі вже добу триває велика пожежа. Загасити полум'я пожежники не можуть, бо немає під'їзних шляхів до осередків загоряння. Підтвердили перший випадок захворювання на COVID-19 серед військових. Недугу виявили у лікарки Хмельницького військового шпиталю.

      Також у випуску: 

      На Донбасі загострюється ситуація. Російські найманці з артилерії калібру 152 та 122 міліметри інтенсивно гатили по позиціях українських армійців.

      Співробітники СБУ навідалися з обшуками до приватної клініки, яка приховала 3 випадки захворювання на коронавірус у своїх клієнтів.

      Жителі Монастириського району звернулися до Володимира Зеленського через ситуацію з коронавірусом.

      Теги: Збройні сили України Новини Одеси Випуск новин
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