Випуск новин за 12:00: Підпал на Черкащині. Вбивство у Києві
У випуску новин за 11 травня станом на 12:00 – на Черкащині невідомі кинули коктейль "Молотова" у вітрину грального закладу. Вночі в Києві у Святошинському районі стріляли у 24-річного хлопця. Потерпілого відвезли до лікарні, утім врятувати його не вдалося.
Також у випуску:
Двоє українських моряків загинули в Африці.
Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму.
У місті Підгороднє, що на Дніпропетровщині, під вечір рятувальникам вдалося загасити пожежу на сміттєзвалищі.
Джерело: 24 Канал
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