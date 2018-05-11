Випуск новин за 12:00: Підпал на Черкащині. Вбивство у Києві

У випуску новин за 11 травня станом на 12:00 – на Черкащині невідомі кинули коктейль "Молотова" у вітрину грального закладу. Вночі в Києві у Святошинському районі стріляли у 24-річного хлопця. Потерпілого відвезли до лікарні, утім врятувати його не вдалося.

Також у випуску: Двоє українських моряків загинули в Африці. Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму. У місті Підгороднє, що на Дніпропетровщині, під вечір рятувальникам вдалося загасити пожежу на сміттєзвалищі.