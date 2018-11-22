Випуск новин за 12:00: Підвищення цін на проїзд у Києві. Президентський фонд у Держбюджеті
У випуску новин за 22 листопада станом на 12:00 – у Києві мітингують проти підвищення цін на проїзд у регіоні. Протестувальники запевняють, що тарифи необґрунтовані та найвищі в Україні. Мільярд гривень на президентський фонд Петра Порошенка – такий пункт у Державному бюджеті на 2019 рік виявили депутати. Його у Верховній Раді мають розглянути та затвердити 22 листопада.
Також у випуску:
На зустрічі у Нормандському форматі говоритимуть про розгортання миротворчої місії на Донбасі.
В Чернівцях правоохоронці провели обшуки в приміщеннях ДФС та митниці.
Тернополяни вийшли на пікети через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі