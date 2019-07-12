Випуск новин за 12:00: Побачення на даху Верховної Ради. Трагедія у метро
У випуску новин за 12 липня станом на 12:00 – побачення на даху Верховної Ради влаштували люди з оточення спікера Андрія Парубія – колишній помічник очільника парламенту Петро Боднар та глава секретаріату спікера Тетяна Подольська. У Києві на станції метро Оболонь жінка потрапила під потяг, вона загинула на місці. Ймовірно, це було самогубство.
Також у випуску:
За добу загинув один український військовий, ще двоє поранені, а в лікарні від поранень помер мирний житель.
Сьогодні останній робочий день парламенту восьмого скликання.
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Джерело: 24 канал
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