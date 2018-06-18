Випуск новин за 12:00: Побиття журналіста у Херсоні. Обшуки і затримання в Криму
У випуску новин за 18 червня станом на 12:00 – у Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка. Він пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю. В окупованому Криму нова хвиля обшуків. Окупанти затримали кримського татарина Юнуса Сейтумерова та його доньку.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Негода знову накрила частину України. На Одещині над морем пронісся смерч.
Омбудсвумен України Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова обмінялися списками ув'язнених.
Джерело: 24 Канал
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