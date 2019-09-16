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      Випуск новин за 12:00: Погоджувальна рада депутатів. Наслідки Маршу рівності у Харкові

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 вересня станом на 12:00 – у Верховні Раді розпочалося засідання погоджувальної ради. Керівники парламенту та депутатських груп і фракцій ухвалюють план роботи Ради на сесійний тиждень. Два кримінальних провадження та майже 2 десятки затриманих – це наслідки першого харківського прайду за права ЛГБТ-спільноти.

      Також у випуску:

      Державний бюджет 2020 стане останнім, який ухвалять тільки на один рік. Надалі уряд плануватиме кошторис країни на 3 роки вперед.

      Уже сьогодні бойовики з гранатометів гатили біля Пищевика та Луганського. Там отримав поранення один із наших бійців.

      ЛГБТ-прайд пройшов напередодні і в Сербії. Вулицями Белґрада пройшли тисячі його учасників. У ньому взяла участь і прем'єрка країни – Ана Брнабіч.

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      Теги: Випуск новин Верховна Рада ЛГБТ Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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