Випуск новин за 12:00: Погоджувальна рада депутатів. Наслідки Маршу рівності у Харкові

У випуску новин за 16 вересня станом на 12:00 – у Верховні Раді розпочалося засідання погоджувальної ради. Керівники парламенту та депутатських груп і фракцій ухвалюють план роботи Ради на сесійний тиждень. Два кримінальних провадження та майже 2 десятки затриманих – це наслідки першого харківського прайду за права ЛГБТ-спільноти.

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Державний бюджет 2020 стане останнім, який ухвалять тільки на один рік. Надалі уряд плануватиме кошторис країни на 3 роки вперед.

Уже сьогодні бойовики з гранатометів гатили біля Пищевика та Луганського. Там отримав поранення один із наших бійців.

ЛГБТ-прайд пройшов напередодні і в Сербії. Вулицями Белґрада пройшли тисячі його учасників. У ньому взяла участь і прем'єрка країни – Ана Брнабіч.