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Випуск новин за 12:00: Погоджувальна рада. Вибухи в Індонезії

Випуск новин 56 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 травня станом на 12:00 – народні депутати після тритижневої перерви повернулися до роботи і скликали Погоджувальну раду. Вибухи в церквах в Індонезії: кількість загиблих зросла до 17 осіб.

Також у випуску:

У віці 37 років помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Боровник.

За минулу добу на Донбасі бойові проросійські бойовики 63 рази порушували режим припинення вогню, двоє бійців поранено.

Спецпредставник державного департаменту США в справах України Курт Волкер приїде в Україну.

Теги: Новини Києва Випуск новин Верховна Рада Індонезія
Джерело: 24 Канал
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