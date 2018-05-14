Випуск новин за 12:00: Погоджувальна рада. Вибухи в Індонезії

У випуску новин за 14 травня станом на 12:00 – народні депутати після тритижневої перерви повернулися до роботи і скликали Погоджувальну раду. Вибухи в церквах в Індонезії: кількість загиблих зросла до 17 осіб.

Також у випуску: У віці 37 років помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Боровник. За минулу добу на Донбасі бойові проросійські бойовики 63 рази порушували режим припинення вогню, двоє бійців поранено. Спецпредставник державного департаменту США в справах України Курт Волкер приїде в Україну.