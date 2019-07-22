Випуск новин за 12:00: Порушення на виборах. Українські вибори в іноземних ЗМІ

У випуску новин за 22 липня станом 12:00 – громадянська мережа ОПОРА похвалила ЦВК за добре організовану роботу закордонних дільниць, та зазначила, що системних порушень виборчого законодавства, які б зірвали голосування, не було. Українські вибори зі шпальт світових видань. Найчастіше згадують дані екзит-полу та тріумф Слуги народу.

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У Херсоні в аварію потрапила автівка, що перевозила виборчі бюлетені. Сталося це о шостій ранку. На перетині двох вулиць не розминулись "Славута" та "Фольксваген".

Низка країн світу вже привітала Україну з проведенням демократичних виборів. Першою відреагувала на результати Канада. І пообіцяла подальшу підтримку.

На борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Західної Африки спалахнула пожежа, під час якої пропав безвісти один моряк.