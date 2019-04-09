Випуск новин за 12:00: Порятунок поліцією дівчини від самогубства. Компенсація Порошенку від ВВС
У випуску новин за 9 квітня станом на 12:00 – у Маріуполі копи врятували 16-річну дівчинку від самогубства. Вона наковталася таблеток та хотіла вистрибнути з даху багатоповерхівки. Авторитетна британська телерадіокомпанія ВВС виплатить компенсацію Президенту України Петру Порошенкові 50 тисяч фунтів стерлінгів за подання неправдивої інформації щодо нього.
Також у випуску:
Законопроект про відтермінування Brexit прийняв британський парламент напередодні.
Заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, якого пов'язують із вбивством Катерини Гандзюк, написав заяву про звільнення.
У Хмельницькому школярки побили однолітку, за дівчат уже взялися правоохоронці.
Джерело: 24 канал
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