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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Випуск новин за 12:00: Порятунок поліцією дівчини від самогубства. Компенсація Порошенку від ВВС

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 квітня станом на 12:00 – у Маріуполі копи врятували 16-річну дівчинку від самогубства. Вона наковталася таблеток та хотіла вистрибнути з даху багатоповерхівки. Авторитетна британська телерадіокомпанія ВВС виплатить компенсацію Президенту України Петру Порошенкові 50 тисяч фунтів стерлінгів за подання неправдивої інформації щодо нього.

      Також у випуску:

      Законопроект про відтермінування Brexit прийняв британський парламент напередодні.

      Заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, якого пов'язують із вбивством Катерини Гандзюк, написав заяву про звільнення.

      У Хмельницькому школярки побили однолітку, за дівчат уже взялися правоохоронці.

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      Теги: Петро Порошенко ЗМІ Випуск новин Медіа Самогубство Новини Маріуполя Поліція
      Джерело: 24 канал
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