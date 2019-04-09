Випуск новин за 12:00: Порятунок поліцією дівчини від самогубства. Компенсація Порошенку від ВВС

У випуску новин за 9 квітня станом на 12:00 – у Маріуполі копи врятували 16-річну дівчинку від самогубства. Вона наковталася таблеток та хотіла вистрибнути з даху багатоповерхівки. Авторитетна британська телерадіокомпанія ВВС виплатить компенсацію Президенту України Петру Порошенкові 50 тисяч фунтів стерлінгів за подання неправдивої інформації щодо нього.

Також у випуску: Законопроект про відтермінування Brexit прийняв британський парламент напередодні. Заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, якого пов'язують із вбивством Катерини Гандзюк, написав заяву про звільнення. У Хмельницькому школярки побили однолітку, за дівчат уже взялися правоохоронці.

Джерело: 24 канал