Випуск новин за 12:00: Потужні торнадо у США. ВООЗ про спалахи COVID-19

У випуску новин за 13 квітня станом на 12:00 – США накрило кілька смертоносних торнадо. Найбільше постраждали штати Міссісіпі та Луїзіана. Влада при цьому вирішила не закривати укриття для людей, які постраждали від негоди, попри епідемію коронавірусу. У ВООЗ заявили, що спалахи COVID-19 в світі триватимуть, поки медики не винайдуть від нього вакцину. Малоймовірно, що вони будуть хвилеподібними.

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