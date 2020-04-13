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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 12:00: Потужні торнадо у США. ВООЗ про спалахи COVID-19

      Випуск новин -

      У випуску новин за 13 квітня станом на 12:00 – США накрило кілька смертоносних торнадо. Найбільше постраждали штати Міссісіпі та Луїзіана. Влада при цьому вирішила не закривати укриття для людей, які постраждали від негоди, попри епідемію коронавірусу. У ВООЗ заявили, що спалахи COVID-19 в світі триватимуть, поки медики не винайдуть від нього вакцину. Малоймовірно, що вони будуть хвилеподібними.

      Також у випуску: 

      У Миколаївській області зафіксували вже 5 випадків COVID-19. Нові випадки виявили у людей, що контактували із пенсіонерками, у яких раніше підтвердили захворювання. 

      Через пандемію коронавірусу затримується розслідування збиття українського літака в Ірані. Канада попросила відкласти розшифрування чорних скриньок. До неї приєдналася ще низка країн. 

      Рятувальники не можуть приборкати пожежу в Чорнобильській зоні. До гасіння полум'я залучають все більше людей. Полум'я видно навіть із супутників NASA.

      Космічний корабель компанії Space X, який місяць тому успішно дістався МКС, повернувся на Землю. Капсула мала доправити зі станції обладнання з результатами експериментів та особисті повідомлення астронавтів. 

      Теги: Стихійні лиха Новини США Випуск новин
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