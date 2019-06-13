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      Випуск новин за 12:00: Потужний циклон в Індії. Зелене море в Одесі

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 червня станом на 12:00 – В Індії намагаються запобігти збиткам тропічного циклону "Ваю", який має сколихнути західні штати країни, близько 300 тисяч людей повинні евакуювати. В Одесі під загрозою опинився купальний сезон і відпочивальникам рядять не заходити у море. Адже вода на міських пляжах стала неприродно зеленою.

      Також у випуску:

      Понад 1 мільйон людей вийшли на вулиці Гонконгу протестувати проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя.

      На Черкащині шматками повиривало асфальт з ґрунту. Усе після сильної зливи, яка за кілька годин перетворила дорогу на болотяне місиво.

      Кількість людей, які отруїлися на весіллі в львівському ресторані, збільшилася до 55. Серед потерпілих шестеро дітей.

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      Теги: Індія Стихійні лиха Випуск новин Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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