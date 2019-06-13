Випуск новин за 12:00: Потужний циклон в Індії. Зелене море в Одесі

У випуску новин за 13 червня станом на 12:00 – В Індії намагаються запобігти збиткам тропічного циклону "Ваю", який має сколихнути західні штати країни, близько 300 тисяч людей повинні евакуювати. В Одесі під загрозою опинився купальний сезон і відпочивальникам рядять не заходити у море. Адже вода на міських пляжах стала неприродно зеленою.

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