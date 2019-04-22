Випуск новин за 12:00: Повернення Саакашвілі. Привітання від Західних країн

У випуску новин за 22 квітня станом на 12:00 – планує повернутись до України Міхеіл Саакашвіллі. Він вже звернувся через свого юриста до голови Служби безпеки України Василя Грицака з такою вимогою. За Порошенком Зеленського з перемогою привітали і лідери Західних країн. Власне, так годиться за правилами дипломатичного етикету.

Також у випуску: Українці дякують чинному президенту за п'ять років правління. Реакція Петра Порошенка на результати екзит-полів.

Джерело: 24 канал