Випуск новин за 12:00: Повернення українців з Італії. Відмова від карантину у Харкові

У випуску новин за 13 березня станом на 12:00 – вночі на словенському кордоні прикордонникии завернули два автобуси з українцями, які повертались з Італії. Прокуратура відкрила справу на мерію Харкова за відмову впроваджувати карантин у школах та садочках.

Також у випуску: Вже сьогодні РНБО на засіданні вирішить, чи закривати кордони через поширення коронавірусу. Вночі російські найманці обстріляли з мінометів 82 калібру позиції наших військових біля Лебединського. Випустили 11 мін. На щастя, минулося без втрат. Суд відправив під арешт Сергія Мисливого, якого підозрюють у викраденні учасників Евромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.