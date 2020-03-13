Випуск новин за 12:00: Повернення українців з Італії. Відмова від карантину у Харкові
У випуску новин за 13 березня станом на 12:00 – вночі на словенському кордоні прикордонникии завернули два автобуси з українцями, які повертались з Італії. Прокуратура відкрила справу на мерію Харкова за відмову впроваджувати карантин у школах та садочках.
Також у випуску:
Вже сьогодні РНБО на засіданні вирішить, чи закривати кордони через поширення коронавірусу.
Вночі російські найманці обстріляли з мінометів 82 калібру позиції наших військових біля Лебединського. Випустили 11 мін. На щастя, минулося без втрат.
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