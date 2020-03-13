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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      Випуск новин за 12:00: Повернення українців з Італії. Відмова від карантину у Харкові

      Випуск новин -

      У випуску новин за 13 березня станом на 12:00 – вночі на словенському кордоні прикордонникии завернули два автобуси з українцями, які повертались з Італії. Прокуратура відкрила справу на мерію Харкова за відмову впроваджувати карантин у школах та садочках.

      Також у випуску:

      Вже сьогодні РНБО на засіданні вирішить, чи закривати кордони через поширення коронавірусу.

      Вночі російські найманці обстріляли з мінометів 82 калібру позиції наших військових біля Лебединського. Випустили 11 мін. На щастя, минулося без втрат.

      Суд відправив під арешт Сергія Мисливого, якого підозрюють у викраденні учасників Евромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. 

      В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих
      сьогодні
      Теги: Новини Харкова Випуск новин
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