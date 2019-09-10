Випуск новин за 12:00: Пожежа на полігоні у Харкові. Пресконференція Сенцова та Кольченка
У випуску новин за 10 вересня станом на 12:00 – у Харківській області триває ліквідація пожежі на військовому полігоні поблизу Клугино-Башкирівки. Звільнені з російського полону Олег Сенцов та Олександр Кольченко поділилися планами на майбутнє під час пресконференції у Києві.
Також у випуску:
Верховна Рада схвалила законопроєкт про імпічмент.
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24 моряки з України досі перебувають під слідством у Росії.
Джерело: 24 канал
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