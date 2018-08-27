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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 12:00: Пожежа на Рівненщині. Фестиваль ідей

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 серпня станом на 12:00 – на Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей, пішли гратися у хлів і згоріли. Трагедія сталась напередодні увечері в селі Оженин. На фестивалі ідей в Одесі презентували ідею національного лоукост-перевізника,. За ці дні виступило більше ста спікерів з усієї України та закордону, обговорювали ідеї розвитку України.

Також у випуску:

На Львівщині в ДТП постраждало 8 людей. 

Вісті з фронту: бойовики обстріляли село на Луганщині, двоє військових загинули.

Росія називає нові санкції США драконівськими.

Теги: Пожежа ДСНС Надзвичайні ситуації Фестивалі Рівне Випуск новин Втрати Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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