Випуск новин за 12:00: Пожежа на Рівненщині. Фестиваль ідей
У випуску новин за 27 серпня станом на 12:00 – на Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей, пішли гратися у хлів і згоріли. Трагедія сталась напередодні увечері в селі Оженин. На фестивалі ідей в Одесі презентували ідею національного лоукост-перевізника,. За ці дні виступило більше ста спікерів з усієї України та закордону, обговорювали ідеї розвитку України.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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