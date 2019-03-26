Випуск новин за 12:00: Пожежа у торговельному центрі в Баку. ДТП за участі поліції

У випуску новин за 26 березня станом на 12:00 – у столиці Азербайджану палає торговельний центр. Вогонь охопив приміщення центру "Діглас" в районі "Восьмого кілометру". У Києві поліційна машина злетіла з дороги і врізалася у стовп. За версією очевидців, водій нібито заснув за кермом.

Також у випуску: Бойовики Захарченко і "Гіві" можуть проголосувати на виборах в Україні. Павло Гриб оголосив голодування. Внаслідок масштабної повені в Ірані загинуло 19 людей.

Джерело: 24 канал