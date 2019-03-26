Випуск новин за 12:00: Пожежа у торговельному центрі в Баку. ДТП за участі поліції
У випуску новин за 26 березня станом на 12:00 – у столиці Азербайджану палає торговельний центр. Вогонь охопив приміщення центру "Діглас" в районі "Восьмого кілометру". У Києві поліційна машина злетіла з дороги і врізалася у стовп. За версією очевидців, водій нібито заснув за кермом.
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Джерело: 24 канал
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