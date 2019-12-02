Випуск новин за 12:00: Пожежа в дитсадку Києва. Загиблі на Донбасі

У випуску новин за 2 грудня станом на 12:00 – уранці в Києві на проспекті Юрія Гагаріна горів дитячий садок: загинув охоронець, йому було 74. На Донбасі через диверсантів загинули двоє українських бійців.

Також у випуску: Стрілянина у Києві забрала життя трирічного хлопчика. Що цього тижня розглядатимуть депутати.