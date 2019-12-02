Випуск новин за 12:00: Пожежа в дитсадку Києва. Загиблі на Донбасі
У випуску новин за 2 грудня станом на 12:00 – уранці в Києві на проспекті Юрія Гагаріна горів дитячий садок: загинув охоронець, йому було 74. На Донбасі через диверсантів загинули двоє українських бійців.
Також у випуску:
Стрілянина у Києві забрала життя трирічного хлопчика.
Що цього тижня розглядатимуть депутати.
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