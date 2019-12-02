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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 12:00: Пожежа в дитсадку Києва. Загиблі на Донбасі

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 грудня станом на 12:00 – уранці в Києві на проспекті Юрія Гагаріна горів дитячий садок: загинув охоронець, йому було 74. На Донбасі через диверсантів загинули двоє українських бійців.

      Також у випуску:

      Стрілянина у Києві забрала життя трирічного хлопчика.

      Що цього тижня розглядатимуть депутати.

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      Теги: Новини Києва Жертви Війна на Донбасі Випуск новин Пожежа
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