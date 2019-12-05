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      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 12:00: Пожежа в Одеському коледжі. Відтермінування рішення про Виборчий кодекс

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 12:00 – в Одеському коледжі 15 людей вважають зниклими: студенти, викладачі та наукові співробітники відучора не виходять на зв'язок. Рідні сподіваються їх розшукати. Сьогодні Рада не розглядатиме Виборчий кодекс, бо вирішила узгодити його з пропозицією президента залишити те, що ухвалила у ньому попередній парламент.

      Також у випуску:

      У Франції розпочався масштабний страйк проти пенсійної реформи. 

      Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабеєва додзвонилася українському президенту Володимиру Зеленському.

      У прифронтовій Мар'їнці, де світла не було вже майже два тижні, частково відновили електропостачання.

      На Донеччині через ремонт тимчасово не працюватиме пропускний пункт "Гнутове".

       

       

       

       

      Пожежа в коледжі Одеси: загинула 17-річна студентка
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Випуск новин Новини Одеси Пожежа
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