Випуск новин за 12:00: Пожежа в Одеському коледжі. Відтермінування рішення про Виборчий кодекс

У випуску новин за 5 грудня станом на 12:00 – в Одеському коледжі 15 людей вважають зниклими: студенти, викладачі та наукові співробітники відучора не виходять на зв'язок. Рідні сподіваються їх розшукати. Сьогодні Рада не розглядатиме Виборчий кодекс, бо вирішила узгодити його з пропозицією президента залишити те, що ухвалила у ньому попередній парламент.

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