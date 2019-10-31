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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      Випуск новин за 12:00: Позиція США щодо повернення Росії G7. Пожежі у Каліфорнії

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 жовтня станом на 12:00 – комітет з іноземних справ Конгресу США одностайно ухвалив резолюцію проти повернення Федерації до G7. Ініціатором резолюції виступив конгресмен Альбіо Сайрес. Найвищий червоний рівень небезпеки вперше в історії оголосили у Каліфорнії. Все через лісові пожежі.

      Також у випуску:

      У Бельгії виявили нелегалів, що прокралися у фуру-рефрежератор.

      У Пакистані спалахнув потяг. 

      Угорщина вимагає від України гарантій угорській нацменшині на Закарпатті.

      blog_ava
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      Теги: Пожежа у Каліфорнії Випуск новин G7
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