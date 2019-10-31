Випуск новин за 12:00: Позиція США щодо повернення Росії G7. Пожежі у Каліфорнії

У випуску новин за 31 жовтня станом на 12:00 – комітет з іноземних справ Конгресу США одностайно ухвалив резолюцію проти повернення Федерації до G7. Ініціатором резолюції виступив конгресмен Альбіо Сайрес. Найвищий червоний рівень небезпеки вперше в історії оголосили у Каліфорнії. Все через лісові пожежі.

Також у випуску: У Бельгії виявили нелегалів, що прокралися у фуру-рефрежератор. У Пакистані спалахнув потяг. Угорщина вимагає від України гарантій угорській нацменшині на Закарпатті.