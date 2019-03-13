Випуск новин за 12:00: Причина пожежі в таборі "Вікторія". Арешт активістів "Нацкорпусу"

У випуску новин за 13 березня станом на 12:00 – причиною пожежі в таборі "Вікторія", внаслідок якої загинуло троє дітей, став увімкнений електрокип'ятильник. Двох членів "Нацкорпусу", які спровокували бійку з поліцією в Черкасах, посадили під домашній арешт.

Також у випуску: У Сумах патрульні врятували чоловіка від самогубства. На Львівщині три дні гасили полум'я на сміттєзвалищі. Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненого мінськими угодами озброєння.