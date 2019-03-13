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      Випуск новин за 12:00: Причина пожежі в таборі "Вікторія". Арешт активістів "Нацкорпусу"

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 березня станом на 12:00 – причиною пожежі в таборі "Вікторія", внаслідок якої загинуло троє дітей, став увімкнений електрокип'ятильник. Двох членів "Нацкорпусу", які спровокували бійку з поліцією в Черкасах, посадили під домашній арешт.

      Також у випуску:

      У Сумах патрульні врятували чоловіка від самогубства.

      На Львівщині три дні гасили полум'я на сміттєзвалищі.

      Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненого мінськими угодами озброєння.

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      Теги: Випуск новин Пожежа в таборі Одеси Національний корпус
      Джерело: 24 канал
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