Випуск новин за 12:00: Приїзд канцлера Австрії Курца. Затримання українських моряків у Криму
У випуску новин за 4 вересня станом на 12:00 – в Маріїнському палаці зустрічають канцлера Австрії Себастіана Курца, він уже зустрівся з Петром Порошенком, зараз вони проводять зустріч віч-на-віч. У Криму знову незаконно затримали українських моряків, сталося все ще 28 серпня, але інформація з'явилася тільки сьогодні.
Також у випуску:
Бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій, двоє військових пораненено.
На сайті Білого дому збирають підписипід петицією на підтримку Олега Сенцова.
Четверо рятувальників постраждали під час ліквідації пожежі в Одесі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі