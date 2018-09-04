Випуск новин за 12:00: Приїзд канцлера Австрії Курца. Затримання українських моряків у Криму

У випуску новин за 4 вересня станом на 12:00 – в Маріїнському палаці зустрічають канцлера Австрії Себастіана Курца, він уже зустрівся з Петром Порошенком, зараз вони проводять зустріч віч-на-віч. У Криму знову незаконно затримали українських моряків, сталося все ще 28 серпня, але інформація з'явилася тільки сьогодні.

Також у випуску: Бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій, двоє військових пораненено. На сайті Білого дому збирають підписипід петицією на підтримку Олега Сенцова. Четверо рятувальників постраждали під час ліквідації пожежі в Одесі.