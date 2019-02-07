Випуск новин за 12:00: Покарання для Зайцевої та Дронова. Обвал у Стамбулі

У випуску новин за 7 лютого станом на 12:00 – прокуратура вимагає по 10 років в'язниці для учасників жахливої ДТП у Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Після шестигодинного засідання прокуратура озвучила свою позицію – провина обох водіїв доведена повністю. У Стамбулі обвалився восьмиповерховий житловий будинок, щонайменше троє його мешканців загинули. Рятувальна операція наразі триває.

Також у випуску: Російський суд розгляне апеляційні скарги адвокатів щодо полонених українських моряків. У Берліні розпочався один із найпрестижніших кінофестивалів у світі "Берлінале".