Випуск новин за 12:00: Промова Філарета. Реакція ЄС на видачу паспортів на Донбасі

У випуск новин за 14 травня станом на 12:00 – Філарет під час служби у Володимирському соборі натякнув, що чиновники змусили його підписати відмову від очолення Православної церкви України. Євросоюз невдовзі може запровадити санкції проти Росії через паспортизацію жителів ОРДЛО. Глава МЗС Естонії закликав ЄС не визнавати паспорти, видані жителям окупованих територій Донбасу.

Також у випуску: За минулу добу терористи 9 разів порушили режим тиші на передовій. Петро Порошенко в останні тижні рясно роздає нагороди та звання, проте переважно "своїм людям". Україну на Каннському кінофестивалі представлятимуть одразу дві стрічки: фільм "Додому" Нарімана Алієва та "Анна" від Декеля Беренсона.

Джерело: 24 канал