Випуск новин за 12:00: Результати підрахунків ЦВК. ВРУ про мовний закон і відставку Парубія
У випуску новин за 24 квітня станом на 12:00 – Центрвиборчком продовжує опрацьовувати протоколи з мокрими печатками. Лише після їх підрахунку буде оголошений остаточний результат виборів, поки що обробили понад 70%. У ВРУ повільно продовжують завершувати розгляд поправок до мовного закону і попутно вимагають відставки спікера Парламенту Андрія Парубія.
Також у випуску:
Зеленського привітали Ангела Меркель, Тереза Мей і Дональд Туск.
Серію терактів на Шрі-Ланці влаштували 9 смертників, серед них була одна жінка. Кількість жертв вибухів зросла до 359.
Скориставшись виборчими баталіями, суд зупинив вимогу змінити назву УПЦ МП на Російську православну церкву.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі