Випуск новин за 12:00: Результати підрахунків ЦВК. ВРУ про мовний закон і відставку Парубія

У випуску новин за 24 квітня станом на 12:00 – Центрвиборчком продовжує опрацьовувати протоколи з мокрими печатками. Лише після їх підрахунку буде оголошений остаточний результат виборів, поки що обробили понад 70%. У ВРУ повільно продовжують завершувати розгляд поправок до мовного закону і попутно вимагають відставки спікера Парламенту Андрія Парубія.

Також у випуску: Зеленського привітали Ангела Меркель, Тереза Мей і Дональд Туск. Серію терактів на Шрі-Ланці влаштували 9 смертників, серед них була одна жінка. Кількість жертв вибухів зросла до 359. Скориставшись виборчими баталіями, суд зупинив вимогу змінити назву УПЦ МП на Російську православну церкву.

Джерело: 24 канал