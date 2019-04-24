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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІМ ЧЕН ИН
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      Випуск новин за 12:00: Результати підрахунків ЦВК. ВРУ про мовний закон і відставку Парубія

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 квітня станом на 12:00 – Центрвиборчком продовжує опрацьовувати протоколи з мокрими печатками. Лише після їх підрахунку буде оголошений остаточний результат виборів, поки що обробили понад 70%. У ВРУ повільно продовжують завершувати розгляд поправок до мовного закону і попутно вимагають відставки спікера Парламенту Андрія Парубія.

      Також у випуску:

      Зеленського привітали Ангела Меркель, Тереза Мей і Дональд Туск.

      Серію терактів на Шрі-Ланці влаштували 9 смертників, серед них була одна жінка. Кількість жертв вибухів зросла до 359.

      Скориставшись виборчими баталіями, суд зупинив вимогу змінити назву УПЦ МП на Російську православну церкву.

       

       

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      Теги: Андрій Парубій Верховна Рада Українська мова мовне питання Випуск новин ЦВК
      Джерело: 24 канал
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