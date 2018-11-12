Випуск новин за 12:00: Результати "виборів" на окупованих територіях. Програма "Доступне житло"
У випуску новин за 12 листопада станом на 12:00 – завершилися псевдовибори на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, перемогу отримали ставленики Москви – Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Після чотирирічної затримки у регіони надійшли 100 мільйонів гривень на державну програму "Доступне житло". Ця програма зроблена для переселенців, учасників АТО та молодих сімей.
Також у випуску:
Реакція світу на псевдовибори на окупованих територіях.
Нові подробиці вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
Як єгипетські кочівники зустрічають українських туристів у пустелі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі