Випуск новин за 12:00: Результати "виборів" на окупованих територіях. Програма "Доступне житло"

У випуску новин за 12 листопада станом на 12:00 – завершилися псевдовибори на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, перемогу отримали ставленики Москви – Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Після чотирирічної затримки у регіони надійшли 100 мільйонів гривень на державну програму "Доступне житло". Ця програма зроблена для переселенців, учасників АТО та молодих сімей.

Також у випуску: Реакція світу на псевдовибори на окупованих територіях. Нові подробиці вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Як єгипетські кочівники зустрічають українських туристів у пустелі.