Випуск новин за 12:00: Рік після захоплення кораблів росіянами. Бійка фанів у Бразилії

У випуску новин за 25 листопада станом на 12:00 – у цей день, рік тому, росіяни зухвало напали на українські кораблі поблизу Керченської протоки та захопили у полон 24-х українських моряків. Перемога бразильської команди "Фламенго" в одному з найпрестижніших змагань Латинської Америки – Кубку Лібертадорес – завершилася масовою бійкою футбольних фанатів із правоохоронцями.

Також у випуску: Судно, що зазнало катастрофи біля узбережжя Одеси, досі – у морі. І опинилося під прицілом об'єктивів. У Гельсінкі скасували майже триста авіарейсів. І все через страйк поштарів. Кількість загиблих внаслідок масштабних підтоплень на півдні Франції сягнула чотирьох.