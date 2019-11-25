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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 12:00: Рік після захоплення кораблів росіянами. Бійка фанів у Бразилії

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 листопада станом на 12:00 – у цей день, рік тому, росіяни зухвало напали на українські кораблі поблизу Керченської протоки та захопили у полон 24-х українських моряків. Перемога бразильської команди "Фламенго" в одному з найпрестижніших змагань Латинської Америки – Кубку Лібертадорес – завершилася масовою бійкою футбольних фанатів із правоохоронцями.

      Також у випуску:

      Судно, що зазнало катастрофи біля узбережжя Одеси, досі – у морі. І опинилося під прицілом об'єктивів.

      У Гельсінкі скасували майже триста авіарейсів. І все через страйк поштарів.

      Кількість загиблих внаслідок масштабних підтоплень на півдні Франції сягнула чотирьох.

      ДТП з Кулебою: подробиці про стан усіх постраждалих
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      Теги: Випуск новин Конфлікт в Азовському морі Бразилія
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