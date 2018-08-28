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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 12:00: Різке похолодання в Україні. КПП "Майорське" знову працює

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 серпня станом на 12:00 – до зими далеко, проте осінь уже дихає в спину. Першими різке похолодання на собі відчують мешканці Західної України. Там синоптики обіцяють сильні дощі з градом, та ще й із сильним вітром. Контрольно-пропускний пункт "Майорське" після обстрілу бойовиками відновив свою роботу. І з 6 години ранку працює у штатному режимі.

Також у випуску:

На передову бойовики повернули танки. Після тривалого затишшя ворог обстріляв селище Лебединське. Крім того, бойовики поранили мирну жительку Верхньоторецького. Також поранення зазнав і один наш військовий. 

Директор ДБР Роман Труба дав перший брифінг. 

Росія вдруге відмовила Архієпископу Климентові у помилуванні Олега Сенцова.

Понад три тисячі людей евакуювали через вибух біля Статуї Свободи у США. 

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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