Випуск новин за 12:00: Різке похолодання в Україні. КПП "Майорське" знову працює

У випуску новин за 28 серпня станом на 12:00 – до зими далеко, проте осінь уже дихає в спину. Першими різке похолодання на собі відчують мешканці Західної України. Там синоптики обіцяють сильні дощі з градом, та ще й із сильним вітром. Контрольно-пропускний пункт "Майорське" після обстрілу бойовиками відновив свою роботу. І з 6 години ранку працює у штатному режимі.

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На передову бойовики повернули танки. Після тривалого затишшя ворог обстріляв селище Лебединське. Крім того, бойовики поранили мирну жительку Верхньоторецького. Також поранення зазнав і один наш військовий.

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