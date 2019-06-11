13:21
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Випуск новин за 12:00: Розгляд справи щодо розпуску Верховної Ради. Витрати Угорщини на діаспору

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 червня станом на 12:00 – Конституційний суд вирішує, чи є законним указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Глава держави особисто прийшов до суду і заявив, що його юридична позиція беззаперечна. Угорщина витрачає мільйони на підтримку своєї діаспори в Закарпатті. В тамтешньому уряді заявили, що виділяють на це аж 7,5 мільйонів євро.

      Також у випуску:

      В одному із корпусів Одеської психіатричної лікарні №7 сталася масштабна пожежа.

      У Білій Церкві відновили водопостачання.

      У Гаазі почався тиждень слухань у справі про порушення Росією морської конвенції ООН.

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      69209
      Теги: Випуск новин Верховна Рада Угорщина
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Партийные списки приятно удивляют: как помочь новым лицам остаться честными
      сьогодні , 12:00 Партийные списки приятно удивляют: как помочь новым лицам остаться честными
      Блог Соцмережі 360
      Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали
      сьогодні , 11:30 Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали
      Сергій Лещенко 226
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 08:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      3398
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 10:52 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      86917
      Кремль обречен на признание российско-украинской войны
      сьогодні , 08:40 Кремль обречен на признание российско-украинской войны
      Сергій Климовський 3928
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук