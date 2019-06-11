Випуск новин за 12:00: Розгляд справи щодо розпуску Верховної Ради. Витрати Угорщини на діаспору

У випуску новин за 11 червня станом на 12:00 – Конституційний суд вирішує, чи є законним указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Глава держави особисто прийшов до суду і заявив, що його юридична позиція беззаперечна. Угорщина витрачає мільйони на підтримку своєї діаспори в Закарпатті. В тамтешньому уряді заявили, що виділяють на це аж 7,5 мільйонів євро.

Також у випуску: В одному із корпусів Одеської психіатричної лікарні №7 сталася масштабна пожежа. У Білій Церкві відновили водопостачання. У Гаазі почався тиждень слухань у справі про порушення Росією морської конвенції ООН.

Джерело: 24 канал