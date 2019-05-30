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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Розгляд в Раді відставки Гройсмана. Повернення моряків з Єгипту

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 травня станом на 12:00 – у Верховній Раді мають розглянути відставку прем'єра Володимира Гройсмана. Проте БПП і "Народний фронт" вже заявили, що не підтримають це голосування. Ще п'ятеро українських моряків повернулись з Єгипту до України. Вони прибули рейсом із Стамбула. Одеські прикордонники оформили їх окремим коридором.

      Також у випуску:

      На Рівненщині розбився військовий вертоліт: четверо загиблих.

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займався справою про втручання Росії в американські вибори, йде у відставку.

      У Будапешті на річці перекинувся прогулянковий катер: загинуло щонайменше семеро людей.

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      Теги: Верховна Рада Відставка Гройсмана Випуск новин Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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