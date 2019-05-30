Випуск новин за 12:00: Розгляд в Раді відставки Гройсмана. Повернення моряків з Єгипту

У випуску новин за 30 травня станом на 12:00 – у Верховній Раді мають розглянути відставку прем'єра Володимира Гройсмана. Проте БПП і "Народний фронт" вже заявили, що не підтримають це голосування. Ще п'ятеро українських моряків повернулись з Єгипту до України. Вони прибули рейсом із Стамбула. Одеські прикордонники оформили їх окремим коридором.

Також у випуску: На Рівненщині розбився військовий вертоліт: четверо загиблих. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займався справою про втручання Росії в американські вибори, йде у відставку. У Будапешті на річці перекинувся прогулянковий катер: загинуло щонайменше семеро людей.

Джерело: 24 канал