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      Випуск новин за 12:00: Штрафи за прогули депутатів. Обшуки в маєтку Дубневича

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 жовтня станом на 12:00 – відтепер народних депутатів каратимуть штрафами за прогули. Відповідний закон опублікували у "Голосі України". Він набуває чинності 1 листопада. У Львові в маєтку екснардепа Богдана Дубневича проводять обшуки. Інформацію підтвердив один зі співробітників НАБУ, який працює на місці.

      Також у випуску: 

      Представники Демократичної партії США вимагають зробити розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа публічним.

      Третій випадок дифтерії зафіксували в Києві: до столичного інфекційного відділення доставили чоловіка з симптомами хвороби.

      "Нафтогаз" готує новий позов проти російського "Газпрому". До такого рішення дійшли після невдалих тристоронніх газових перемовин у Брюсселі.

      У Чилі не вщухають масові протести, люди виходять на вулиці вже другий тиждень поспіль. У столиці зафіксували підпали та акти мародерства.

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      Теги: Новини України Випуск новин Верховна Рада Дубневич Богдан Васильович Новини Львова
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