Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Запобіжний захід нападникам на ромів

Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Запобіжний захід нападникам на ромівВипуск новин 33 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 червня станом на 12:00 – проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, один військовий поранений. Правоохоронці встановили 14 осіб, причетних до нападу на ромське поселення у Львові, зараз їм обирають запобіжний захід.
Також у випуску:
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Російська омбудсмвумен Москалькова приїхала до Києва та планує відвідати у СІЗО кримчанина Максима Одинцова.
ДТП на Рівненщині: четверо загиблих, дев'ятеро поранені.
Джерело: 24 канал
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