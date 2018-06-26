Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Запобіжний захід нападникам на ромів

У випуску новин за 26 червня станом на 12:00 – проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, один військовий поранений. Правоохоронці встановили 14 осіб, причетних до нападу на ромське поселення у Львові, зараз їм обирають запобіжний захід.

Також у випуску: У Дніпрі помер боєць, якого поранив снайпер на Донбасі. Російська омбудсмвумен Москалькова приїхала до Києва та планує відвідати у СІЗО кримчанина Максима Одинцова. ДТП на Рівненщині: четверо загиблих, дев'ятеро поранені.