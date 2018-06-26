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Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Запобіжний захід нападникам на ромів

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 червня станом на 12:00 – проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, один військовий поранений. Правоохоронці встановили 14 осіб, причетних до нападу на ромське поселення у Львові, зараз їм обирають запобіжний захід.

Також у випуску: 

У Дніпрі помер боєць, якого поранив снайпер на Донбасі.

Російська омбудсмвумен Москалькова приїхала до Києва та планує відвідати у СІЗО кримчанина Максима Одинцова.

ДТП на Рівненщині: четверо загиблих, дев'ятеро поранені.

Теги: Випуск новин Роми Новини Львова Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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