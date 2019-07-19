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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 12:00: Ситуація щодо звільнення Сенцова. Обшуки у спортклубі Порошенка

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 липня станом на 12:00 – в Офісі Президента готові звільнити арештованого за підозрою у держзраді журналіста Кирила Вишинського в обмін на українського режисера Олега Сенцова. НАБУ проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петру Порошенку, та у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс".

      Також у випуску:

      В КСУ реєструють ухвалу про скасування закону про особливий статус Донбасу і амністії для колабораціоністів та найманців.

      Нові санкції проти Кремля підготували у Конгресі США. Відповідний документ створили спільними зусиллями демократи і республіканці.

      Сьогодні останній день агітації для кандидатів в депутати перед позачерговими парламентськими виборами.

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      Теги: Петро Порошенко Випуск новин Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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