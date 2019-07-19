Випуск новин за 12:00: Ситуація щодо звільнення Сенцова. Обшуки у спортклубі Порошенка

У випуску новин за 19 липня станом на 12:00 – в Офісі Президента готові звільнити арештованого за підозрою у держзраді журналіста Кирила Вишинського в обмін на українського режисера Олега Сенцова. НАБУ проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петру Порошенку, та у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс".

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