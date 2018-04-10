Випуск новин за 12:00: Скасування авіарейсів у Німеччині. Обшук квартири Савченко
У випуску новин за 10 квітня станом на 12:00 – у Німеччині страйкують працівники летовищ, які вимагають підвищення заробітньої праці. У квартирі Надії Савченко співробітники СБУ досліджують помешкання у справі про підготовку теракту.
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Джерело: 24 Канал
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