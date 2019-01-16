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      Випуск новин за 12:00: Смерть дитини від кору на Вінниччині. Напад на поліцейського в Харкові

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 12:00 – на Вінниччині померло через ускладнення від кору восьмимісячне немовля. Дитина не була щеплена, адже їх проводять після року. До лікарні її привезли без свідомості, медики не могли нічого вдіяти. У Харкові двоє невідомих напали на офіцера поліції, у місті та області діє план перехоплення. Правоохоронці стверджують, що їм відоме ім'я замовника.

      Також у випуску:

      На фронті ворог продовжує провокувати українські ЗСУ, один боєць зазнав поранення, загалом обстрілювали позиції ЗСУ п'ять разів.

      Тереза Мей, британська прем'єрка, ініціюватиме голосування за висловлення недовіри уряду, адже парламент не підтримав угоду щодо Brexit.

      У Кривому Розі обвалився дах Будинку культури, постраждав один невідомий чоловік, мета перебування якого у будівлі поки не з'ясована.

      У Житомирі місцеві активісти висипали відро піску у кабінеті заступника мера: кажуть, вулиці від снігу та льоду ніхто не прибирає.

      Теги: Випуск новин Кір Вінниця Новини Харкова Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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