Випуск новин за 12:00: Смерть дитини від кору на Вінниччині. Напад на поліцейського в Харкові

У випуску новин за 16 січня станом на 12:00 – на Вінниччині померло через ускладнення від кору восьмимісячне немовля. Дитина не була щеплена, адже їх проводять після року. До лікарні її привезли без свідомості, медики не могли нічого вдіяти. У Харкові двоє невідомих напали на офіцера поліції, у місті та області діє план перехоплення. Правоохоронці стверджують, що їм відоме ім'я замовника.

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